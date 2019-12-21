فيديو| على طريقة عمرو دياب.. دينا الشربيني تبرز مهاراتها في "الإسكواش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت دينا الشربيني، مقطع فيديو يجمعها بعمرو منسي الرئيس التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

،وظهر دينا ومنسي في الفيديو، وهما يلعبان " الإسكواش "، في أحد النوادي، واستطاعت دينا أن تبرز مهاراتها في اللعبة، وعلقت دينا، على الفيديو قائلة: " تجربة رائعة، شكرًا عمرو المنسي على اليوم العظيم المليء بالمرح، والرياضة والصحاب، انتظروني في الملاعب، وأتمنى إن لعبي يكون قد تحسن".

المعروف أن لعبة الإسكواش هي المفضلة لدي الفنان عمرو دياب، ودائمًا ما ينشر فيديوهات أثناء ممارسة اللعبة.

يذكر أن لاعب الإسكواش عمرو منسي الرئيس التنفيذي لمهرجان الجونة ومدير ومؤسس بطولة العالم الدولية للإسكواش، تربطه علاقة صداقة قوية بالمطرب عمرو دياب، ودائما ما تجمعهما مباريات إسكواش.