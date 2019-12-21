بعد أن بدأت التصوير.. الغاء دور الممثلة نينا غوبتا في Sooryavanshi لهذا السبب

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

قالت الممثلة الفائزة بالجوائز الوطنية نينا غوبتا إنها بدأت في تصوير مشاهد فيلم Sooryavanshi ولكن في غضون بضعة أيام فقط، توصل صناع القرار إلى أن دورها “غير مناسب” السيناريو.

نينا غوبتا أوضحت أنها لم تعد جزءًا من الفيلم، حيث قالت: “هذا صحيح، أنا لم أعد من ضمن فريق عمل فيلم Sooryavanshi. لقد صورت الفيلم لمدة ثلاثة أيام، ثم أدركوا أن الشخصية غير مؤثرة، لذلك لقد قاموا بإزالة شخصيتي من السيناريو”.

كما ذكر مصدر أن نينا غوبتا، 60 عامًا، كانت قد اختيرت لتلعب دور والدة أكشاي كومار البالغ من العمر 52 عامًا في الفيلم وبمجرد بدء التصوير، لم يكن المخرج مقتنعًا جدًا بالدور لأن نينا كانت أكبر من أكشاي ببضع سنوات فقط.

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وقال مخرج العمل: “كان من السخف في المقام الأول تجسيدها شخصية الأم”، وعندما جمع مشهد نينا وأكشاي معًا، أدرك المخرج روهيت شيتي أنهما لم يظهران مثل الأم والابن. ولهذا السبب تمت إزالة شخصية نينا.

ومع ذلك، نقل التقرير عن مصدر قوله إن نينا كان من المفترض أن تلعب دور أم أكشاي في الفيلم، لكنها لم تبدو كبيرة جدًا أمام الكاميرا بما يكفي لاستكمال التصوير.

Sooryavanshi هي السلسلة الرابعة في عالم روهيت شيتي، بعد Singham وSingham Returns وSimmba. ظهر أكشاي في دور صغير في سيمبا، وسوريافانشي من المقرر ظهور أجاي ديفجان ورانفير سينغ بدور شرفي.

والفيلم من بطولة كاترينا كايف وجولشان جروفر واسكندر خير. من إنتاج Rohit Shetty Picturez، Cape Of Good Films وDharma Productions، سيصدر الفيلم في مارس 2020.