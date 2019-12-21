تابسي بانو تتعاون مع فيكرانت ماسي في «حسين ديلروبا»

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

تتعاون الممثلة الهندية تابسي بانو مع نجم “تشاباك” فيكرانت ماسي في فيلم جديد يحمل عنوان “حسين ديلروبا”، وهو جريمة قتل-لغز، من إخراج فينيل ماثيو.

يكتب السيناريو الفيلم اكانيكا ديلون المعروف في أعماله في أفلام مثل “جادجمنتال هاي كيا” و”مانمارزيان”، كما يقدم موسيقاه للفيلم الموسيقيي المعروف أميت تريفيدي.

سيتم كتب سيناريو الفيلم من قبل Kanika Dhillon، الذي يعرف باعمالها في الأفلام مثل ’ جودجيمينال هاي كيا ’ و‘Manmarziyaan’. أميت Trivedi يؤلف الموسيقى للفيلم.

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سيتم إنتاج الفيلم تحت راية “اللون الأصفر الإنتاج”أو“Color Yellow Production” للمخرج السينمائي أناند راي Aanand L Rai. سينتج الفيلم بالتعاون مع إيروس إنترناشيونال وهيمانشو شارما.

يقال إن “حسين ديلروبا” سيكون لغزًا غامضًا للقتل، كما أنه يتناول علاقة رومانسية غير مستقرة. يقال إن الفيلم ينتمي إلى نوع لم تستكشفه بوليوود من قبل.

قال السيد سونيل لولا، نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام لشركة إيروس إنترناشيونال ميديا ​​ليمتد “على عكس الأنواع الأخرى المثيرة، ” حسين ديلروبا “ليس مجرد انفعالات. إنه مزيج مثالي من الترفيه وشيء يلبي احتياجات الجماهير الأكبر. يسعدني أن أكون مع هذا الفيلم”،

من المقرر أن يصدر الفيلم في 18 سبتمبر 2020، فيما يصدر فيلم تابسي بانو Taapsee Pannu الذي طال انتظاره “Thappad” في 28 فبراير 2020.