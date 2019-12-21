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رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365
سحر مضاعف، ذلك الذي تعرضت له النجمة الهندية ديبيكا بادوكون، عندما جمعها حدث أجتماعي مؤخرًا بالنجم الكبير هريثيك روشان، حيث شوهد وهو يقوم بإطعامها الشوكولاتة.
بدت ديبيكا بادوكون في مقطع الفيديو الذي انتشر كالنار في الهشيم على المواقع الفنية ووسائل التواصل الاجتماعي، والذي نُشر بمعرفة أحد أندية المعجبين، مغرمه بممثل فيلم “الحرب” في نهاية هذا الأسبوع، وكان أفضل وقت مع بعضهم البعض ومشاهير بوليوود الأخرىن. بحسب hindustantimes
يظهر مقطع فيديو من الحفلة كيف ان هريتيك يسحر ديبيكا ببعض كعك الشوكولاتة. بينما تبدو الفناننة كما لو كانت لا تستطيع تحريك عينيها بعيدا عن روشان، حيث أخذ ملعقة من الكعكة وأطعمها، في وقت سابق من هذا الشهر، قامت ديبيكا بالتغريد عن كيفية تذكير هريتيك في فيلمه “الحرب” بمعجنات الشوكولا.
كانت ديبيكا قد توجت بأكثر فنانة أنثى الآسيوية قوة وشهرة في العقد في استطلاع على الإنترنت نُشر في لندن مرخرا.
زفي الوقت نفسه، حصل هريثيك على لقب الرجل الآسيوي الأكثر جاذبية في العالم لعام 2019، وكذلك في العقد الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر هريثيك روشان يُطعم ديبيكا بادوكون الشوكولاتة.. شاهد الفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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