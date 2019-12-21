أكشاي كومار يُهدي زوجته أقراط من البصل

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رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365
حصلت الممثلة والكاتبة توينكل خانا مؤخرًا على هدية فريدة من نوعها أهداها لها زوجها الممثل أكشاي كومار. الهدية كانت عبارة عن قرطين من البصل، بحسب موقع outlookindia.
توينكل شاركت مشاركة صورة لهذه الهدية على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram، حيث وجهت الشكر لزوجها.
معروف أن سعر البصل في الهند في ارتفاع، فقد تجاوز 150 إلى 200 روبية لكل كيلوجرام في بعض المدن الهندية، والآن عاد إلى 100 روبية لكل كيلوغرام في حين أن البصل الأقل جودة يتم بيعه بالتجزئة بحوالي 60 روبية لكل كيلوغرام.
تسبب البصل الذي يعد المكون الأكثر استخدامًا في الغذاء اليومي في الكثير من المشكلات للرجل العادي منذ الارتفاع. وفي الوقت الذي تسبب فيه الارتفاع المستمر في الأسعار في أحداث فوضى، أصبح أيضًا موضوعًا للسخرية على الإنترنت. مواقع وسائل التواصل الاجتماعي بشأن سعر البصل.
على الجانب المهني، يستعد كومار لعرض فيلمه الجديد “جود نيوز” ويشارك في بطولة الفيلم الكوميدي الجديد النجمة الصاعدة “كيارا أدفاني”، والنجم “ديليجيت دوسنج”.
وتدور أحداث الفيلم حول عمليات التلقيح الصناعي بهدف الإنجاب وما يثار حولها من جدل بالمجتمع الهندي.
ويطرح الفيلم رسميا بصالات العرض الهندية في يوم 27 من شهر ديسمبر الجاري، وهو من إخراج المخرج “راج ميهات”.
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