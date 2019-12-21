ليس شاروخان.. إيشواريا راي هي من أنقذت مديرة أعمالها من الحرق باحتفال «ديوالي»

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

كشف تقرير جديد عن مزاعم بأن شاروخان هو من أنقذ مديرة أعمال النجمة إيشواريا راي باتشان من النار في حفل ديوالي. بدلًا من ذلك، كانت إيشواريا، هي البطل الحقيقي في الحفل.

ففي وقت كان الجميع يشاهد فيه صور حفل “ديوالي” الضخم الذي أستضافه النجم الكبير أميتاب باتشان، انتشر خبر إصابة مديرة أعمال إيشواريا راي باتشان بجروح في حادث غريب، انتشر كالنار في الهشيم.

كما أفادت التقارير أن شاروخان لعب دور المنقذ، بعد أن خلع بدلته وقام بإطفاء النار التي اشتعلت في ملابس مديرة الأعمال، وإطفاء النار.

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ذكرت صحيفة “منتصف اليوم” أن الحادث وقع في الساعات الأولى من صباح الاثنين يوم (28 أكتوبر). كما أشار التقرير إلى أنه بمجرد اندلاع النار في ملابس ارشانا، كان شاروخان هو من سارع إلى إنقاذ الفتاة.

لكن مؤخرا أكد تقرير نشره موقع “بوليوود هونجاما” إن إيشواريا راي هي التي أنقذت ارشانا ساداناند، وليس شاروخان.

أحد شهود العيان وقال بحسب الموقع: “كانت أرتشانا ساداناند (مدير دعاية إيشواريا) تمشي على الدرج عندما اشتعلت النيران في ملابسها، كانت ملابسها مشتعلة. كان الجميع مذهولين جدًا من فعل أي شيء. لقد كانت إيشواريا هي التي هرع ومزقت الجزء المحترق. من ملابس أرتشانا”.

في وقت سابق، وبمجرد أن تصدر اسم شاروخان بعد إنقاذه أرشانا عناوين الصحف، أشاد المشاهير مثل سلمان خان وفرح خان الممثل البالغ من العمر 54 عامًا لفعله البطولي.