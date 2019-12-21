شرادا كابور «متحمسة» لفيلمها الجديد مع رانبير كابور

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رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365
من المتوقع أن يشارك الممثل رانبير كابور، الذي يصور حاليًا فيلم “براهماسترا”، مع مواطمنه الفنانة شرادا كابور في فيلم جديد للمخرج لوف رانجان.
لم تستطع شرادا أن تداري حماستها الشديدة حول العمل مع رانبير كابور، حيث غردت على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، واعلنت عن ارتباطها بالمشروع وكتبت: “متحمسة بشدة لهذا! “.
وعن موعد نزول الفيلم بدور العرض السينمائي، أكد مدر مقرب أنه سيكون في 26 مارس 2021، ومن المتوقع أن ينتج الفيلم “لوف رانجان” و”أنكور غارغ”.
وسيكون الفيلم الذي لم يتم اختيار عنوان بعد له حتى الآن، هو المشروع الأول لـ شرادا كابور” و”رانبير كابور” معًا، وهو الأمر الذي لقي إشادة واسعة من جمهورهما.
عمل لوف رانجان في العديد من الأفلام مثل بياار كا بونتشناما، وأكاش فاني، وسونو كي تيتو كي سويتي، ودي دي بياار دي. وهو ينتج حاليا فيلم “مالانج”.
كانت تقارير قد ذكر في وقت سابق أن ديبيكا بادوكون هي بطلة فيلم ابمنتج والمخرج لوف رانجان مع رانبير كابور بعد ظهور صور لزيارتها للمخرج السينمائي مع رانبير كابور، كما ظهرت العديد من المنشورات على مواقع مثل Times Of India وSpotboyE بأن الممثلين سيشاركان في الفيلم مع أجاي ديفجان
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