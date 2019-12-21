كريسي تيجان غاضبة من زوجها.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تعد النجمة والعارضة الأمريكية الشهيرة كريسي تيجان من أشهر وأنشط المشاهير على تويتر، ومؤخرًا لفتت الانتباه بتغريدات غاضبة للغاية توجهها لزوجها المغني الأمريكي الشهير جون ليجند.

العارضة العالمية كتبت عدة تغريدات على تويتر يوم الثلاثاء 17 ديسمبر، لتصب جام غضبها على جون بسبب دعوته زملاءه النجوم بليك شيلتون وجوين ستيفاني وكيلي كلاركسون، حكام الموسم الـ 17 من برنامج “ذا فويس” “The Voice” الأمريكي، إلى منزلهما لتناول العشاء.

وبحسب جريدة الديلي ميل البريطانية، أراد جون 40 عامًا دعوة زملائه إلى المنزل للاحتفال بنهائي الموسم الـ 17 من “ذا فويس”، إلا أنه لم يتوقع أن يؤدي ذلك استياء كريسي، البالغة من العمر 34 عامًا، وغضبها للغاية.

وقالت العارضة العالمية في تدوينة على تويتر: لم أكن أعلم أن نهائي ذا فويس الليلة، وجون دعا الجميع لتناول العشاء في المنزل، وأنا غاضبة حقًا لأني لم أعد أي وجبة .. كنت سأحضر كعكة وشيئًا آخر .. من يفعل ذلك؟.

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كما أشارت العارضة العالمية في إحدى التغريدات إلى شركة “سالت آند سترو” للحلويات، وقالت: “فلتساعدوني رجاء”.

وأضافت كريس في تغريدة أخرى: أعلم أن الأمر يبدو سخيفًا، ولكن ذلك من عادات جون، فأنا دائمًا المسؤولة عن التحضير لحفلات العشاء وغيره وهو لا يعلم كم المجهود الذي أبذله ليكتفي بقول إنهم لا يريدون سوى تناول العشاء.

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، وبدت كريس غاضبة للغاية؛ إذ نشرت صورة لمحادثة بينها وبين جون توبخه فيها بشدة، وقالت له: لماذا لا تخطط لأي شيء، فأنا لا يمكنني أن أكون مسؤولة عن كل مصادر الرفاهية في حياتك، فليس هناك أحد يريد زيارتنا لمجرد الجلوس وتناول العشاء، فنحن ليس لدينا كعكة أو أي شيء، لهذا السبب أنت سيئ في كل شيء.

وأثارت تغريدات كريسي استياء بعض متابعيها، الذين وصفوا تغريداتها بالسخيفة، ولكنها ردت: اتحداكم لتقولوا لي ماذا ستحضرون إذا زاركم بليك شيلتون وكيلي كلاركسون في المنزل.