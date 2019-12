ماريا كاري تضئ مصابيح الكريسماس في إمباير ستيت بنيويورك.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تم اختيار المغنية الأمريكية الشهيرة ماريا كاري لتضئ أنوار احتفالات الكريسماس لعام 2019 الجاري بمبنى إمباير ستيت الشهير بمدينة نيويورك.

صحيفة الديلي ميل، نشرت لقطات من الاحتفالية التي ظهرت بها ماريا كاري، وشملت احتفالها بمرور 25 عام على طرح اغنيتها الشهيرة All I Want For Chirstmas Is You.

وتعتبر أغنية All I Want For Chirstmas Is You، واحدة من أشهر اغاني الكريسماس التي طرحت خلال العقود الماضية.

وعند طرحها للمرة الأولى عام 1994، لم تنجح اغنية ماريا كاري All I Want For Chirstmas Is You بالوصول لصدارة قائمة أعلى 100 اغنية استماع في الولايات المتحدة، وتوقفت عند المركز العاشر.

وبعد 25 من طرحها، عادت الأغنية لتصدر قائمة الاكثر استماع بأمريكا، للمرة الأولى منذ ذلك الوقت باحتلالها للمركز الأول.

وتحقق أغنية ماريا كيري عائدات استماع على تطبيقات الموسيقى المختلفة سنويا، تصل لـ 2 مليون دولار، ومن المرجح بعد عودة شعبيتها تحقيق 600 الف دولار دولار عائدات استماع قبل نهاية العام.

وعلى جانب أخر، نشرت النجمة والمطربة الأمريكية ماريا كاري، مقطع فيديو، مؤخرا، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام” تخوض فيه “تحدي الزجاجة” الشهير.

النجمة العالمية استطاعت ان تنجح فى التحدى حيث فتحت الزجاجة بصوتها وهو ما لاقى اعجاب الجمهور والذى وصف صوتها بالقوى حيث انتزع غطاء الزجاجة.

وكان “تحدي الزجاجة”، قد انتشر بشكل كبير الفترة الماضية، ويعتمد على فتح غطاء زجاجة بركلة بالقدم، دون أن تسقط الزجاجة، حيث دخل فى هذا التحدى عدد من النجوم المصريين أيضا والذين عرضوه على صفحاتهم ومنهم احمد العوضى.