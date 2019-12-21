انتقادات لاذعة لفيلم تايلور سويفت «Cats».. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

يبدو أن فيلم الموسيقي Cats للمخرج توم هوبير، ومن بطولة النجمة الأمريكية تايلور سويفت، والنجمة كيت هيدسون، قد يبوء بالفشل الكبير، وذلك بعد أن تعرض لانتقادات لاذعة من قبل نقاد السينما العالمية الذين سطروا ارائهم الجريئة في أشهر الصحف، واصفين إياه بالفشل الكبير.

صحيفة الإندبندنت البريطانية كتبت قائلة أن فيلم Cats واحدة من الأحداث السينمائية التي توصف بـ”الهلوسة الجماعية”، وغير المحتملة ولا توصف على الإطلاق.

بينما جريدة ديلي تليجراف قالت : كل ممثل في العمل ظهر غير حقيقيا وشعيرات القطط الغريبة التي وضعوها لم تضف اي سحر لهم ولمظهرهم”، وهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي أكدت أن في الوقت الذي كانت فيه قصة الفيلم مستمرة تغيبت حرارة المشاعر الحقيقية والإقناع، عمل سينمائي بلاستيكي لا يوجد لديه قلب أو روح.

وشارك في بطولة العمل النجمة العالمية كيت هيدسون وتايلور سويفت وإدريس البا، والإعلامي الأمريكي جيمس كورودون، وواين ماكيلين ومن إخراج توم هوبير، وهو مأخوذ عن فيلم يحمل نفس الاسم تم إنتاجه عام ١٩٩٨.