ليدي جاجا لا تتذكر آخر مرة «استحمت».. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

أثارت النجمة والمطربة الأمريكية ليدي جاجا، حالة كبيرة من الجدل على السوشيال ميديا بسبب تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين القصير تويتر، كشفت من خلالها أنها لا تتذكر آخر مرة استحمت فيها.

النجمة العالمية البالغة من العمر 33 عاما، ليدي جاجا، قالت في تغريدتها، والتي كانت عبارة عن محادثة هزلية بينها وبين مساعدها الذي حدثها قائلًا: «متى استحممتي آخر مرة؟»، لترد عليه «جاجا» قائلة: «لا أتذكر»، لتثير موجه من الجدل والضحك حول هذه التغريدة.

وكانت ليدي جاجا أطلقت منذ أشهر قليلة خط مستحضرات تجميل يحمل اسم Haus Laboratories، كما حصدت جائزة افضل اغنية اصلية shallow من فيلم a star is born في حفل الأوسكار الأخير لهذا العام رقم 91.

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وعلى جانب أخر، أعلنت مغنية الراب الأميركية، ليدي غاغا، مؤخرا، على وسائل التواصل الاجتماعي أنها اضطرت لإلغاء حفلها في لاس فيجاس، بسبب حالة التهاب الشعب الهوائية الحاد والتهاب الجيوب الأنفية.

وقالت المغنية الشهيرة إنه كان عليها أن تفوت حفل إقامة Enigma Las Vegas بسبب المرض، كما أعلنت نجمة “Shallow” عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث شاركت صورة لنفسها وهي على سرير المرض.

وكتبت ليدي جاجا قائلة : أنا مدمرة للغاية، لا يمكنني أن أؤدي الليلة أمام الكثير من الناس الذين سافروا ليشاهدوني. لديّ التهاب في الجيوب الأنفية والتهاب الشعب الهوائية وأشعر بمرض وحزن شديد وأنا لا أريد أن أخذلهم”. . “أنا فقط ضعيفة ومريضة للغاية.