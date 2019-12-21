العروض الإعلانية تنهال على نجل بوراك أوزجفيت بعد نشر أول صور له.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بدأت العروض الإعلانية تنهال على نجل النجم التركي بوراك أوزجفيت، والفنانة فهرية أفجان «كاران» بعد أن نشرت الأخيرة الصور الأولى له منذ ولادته.

بوراك تخلى عن قراره بعد نشر أي صور لمولوده الأول، وكانت نشر زوجته للقطات طريفة تجمعها ب بمثابة مفاجأة قوية للجميع، حيث تلقى الزوجان عروضاً إعلانية لنجلهما، أبرزها؛ عرض من ماركة ألعاب أجنبية مقابل مليون ليرة تركية، بالإضافة لعرض يتضمن منشور في حساب «كاران» عبر انستجرام مقابل 50 ألف ليرة تركية، و«ستوري» مقابل 15 ألف لير تركية.

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يُذكر أن بوراك كان قد رُزق من زوجته فهرية أفجان التي احتفل بزفافه عليها يونيو 2017، بمولوده الأول «كاران» أبريل الماضي.

من ناحية أخرى، يُعرض لبوراك أوزجفيت حالياً مسلسله الجديد «قيامة عثمان»، وهو المسلسل الذي يعود به النجم التركي بعد غياب عن الشاشة، حيث كان مسلسل «حب أعمى» آخر عمل درامي عُرض له، وقد شارك في بطولته على مدى موسمين أمام الفنانة التركية نسليهان أتاغول