ماجي بو غصن تتوهج في أول جلسة تصوير بعد العملية الجراحية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضعت الفنانة اللبنانية ماجي بو غصن لجلسة تصوير جديدة بعدسة المصور شربل بو منصور، وهي الأولى لها بعد العملية الجراحية الدقيقة التي خضعت لها يوليو الماضي.

ماجي التي خضعت لعملية ازالت فيها ورماً من الرأس، اختارت لجلسة التصوير فستاناً مميزاً مستوحى من أجواء الكريسماس من اللونين الأحمر والأسود، ململة شعرها بتسريحة أنيقة، وانتعل حذاء أسود مفتوح شديد الأناقة، في الوقت الذي ظهرت فيه بـ«لوك» آخر، ارتدت فيه فستاناً مميزاً من اللون البنفسجي، وزينت شعرها بتاج ضاعف فخامة طلّتها.

من ناحية أخرى، تجهز ماجي بوغصن لمسلسلها الرمضاني الجديد لموسم 2020، من تأليف ريم حنا، وذلك بعد أن تألقت في المارثون الرمضاني الماضي بمسلسل «بروفا» أمام النجم المصري أحمد فهمي، وسام صباغ، نهلة عقل داوود، تاتيانا مرعب، كريستيان الزغبي، ريتا حرب، وغيرهم، والعمل من تأليف وسيناريو وحوار يمّ مشهدي، إخراج رشا شربتجي، وإنتاج إيغل فيلم لصاحبها، جمال سنان، زوج ماجي بو غصن.