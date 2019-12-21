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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
فاجأ الفنان اللبناني وليد توفيق متابعيه، ونشر صورة تجمع نجليه «الوليد ونور» مع أخوهما من الأم، وهو علي نجل ملكة جمال الكون جورجينا رزق.
وليد كتب معلقاً على الصورة: «المال والبنون زينة حياة الدنيا. علي. الوليد نور»، حيث لفت متابعو النجم اللبناني إلى تقارب الشبه بين الأشقاء الثلاث، متغزلين في جمال ملامح «نور» التي أكدوا أنها ورثتها عن والدتها جورجينا، كما أثنوا على موقف وليد من اعتبار ابن زوجته كنجله دون التفرقه بينه وبين شقيقيه.
يذكر أن وليد توفيق، تزوج من جورجينا رزق، عام 1990، واثمر زواجهما عن نجليهما نور والوليد، في الوقت الذي انجبت فيه جورجينا رزق، ابنها الأكبر «علي» من زوجها المناضل الفلسطيني الراحل علي حسن سلامة، كما تزوجت أيضًا من الفنان المصري محرم فؤاد، الذي شاركته بطولة فيلم “الملكة وأنا” لكن زواجهما لم يستمر طويلاً ولم ترزق منه بأولاد.
من ناحية أخرى، يستعد وليد توفيق لاستقبال العام الجديد في حفل غنائي يحييه يوم 31 ديسمبر المقبل في فندق ميريت رويال بقبرص.
كانت هذه تفاصيل خبر وليد توفيق ينشر صورة لأبناءه مع ابن زوجته لأول مرة.. شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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