حسن يوسف يستند على عكاز في حفل نايل دراما.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حضر الفنان المصري حسن يوسف حفل توزيع جوائز نايل دراما السنوي، والذي كرم عدد كبير من النجوم.

حسن يوسف ظهر بعد غياب فترة طويلة عن الأضواء، وذلك خلال تكريمه، حيث كان يستند على عصا، وبدت عليه علامات المرض، والإرهاق.

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الفنان المصري وجه الشكر لكل القائمين على الحفل الذين استقبلوه بحفاوة شديدة، وعبر عن سعادته بالتكريم.

يشار إلى أن الفنان حسين يوسف يشارك في مسلسل “الضاهر” الذي يعرض عبر قناة “الحياة” من بطولة محمد فؤاد ورغدة وتامر عبد المنعم ومادلين طبر وإنجى شرف وفريال يوسف وأحمد منير وأميرة هاني وسميرة محسن وعلاء زينهم وعمر حسن يوسف وعلاء مرسى ومظهر أبو النجا وصبري عبد المنعم ودارين حداد وآخرون، من تأليف تامر عبد المنعم، وإنتاج تامر مرسى وتامر عبد المنعم، ومدير التصوير كمال عبد العزيز، ومن إخراج ياسر زايد.

وشهد الحفل حضور عدد كبير من نجوم الفن، منهم: إلهام شاهين، ويوسف شعبان، وعزت العلايلي، ومحمد رمضان وعمرو سعد، وماجد المصري، ومي عمر، وشريف سلامة، وصلاح عبد الله، وسمير صبري، ومحمود قابيل، وحمادة هلال، ونهال عنبر.