دنيا سمير غانم تتألق بالأحمر في حفل نايل دراما.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

تألقت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم بإطلالة مميزة أثناء تكريمها في حفل نايل دراما.

دنيا نشرت عبر حسابها الشخصي على موقع «انستجرام»، صور من الحفل، حيث اختارت فستان أحمر بأكمام طويلة، بينما بدت تسريحة شعرها مناسبة لطلتها، والتقطت عدد من الصور مع شقيقتها إيمي سمير غانم.

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الفستان أظهر رشاقة دنيا، حيث يبدو أنها فقدت المزيد من وزنها خلال الفترة الماضية، وتغزل الجمهور في طلتها من خلال عدد من التعليقات.

دنيا قدمت خلال الموسم الرمضاني الفائت من خلال مسلسل «بدل الحدوتة 3»، والذي يقدم 3 حكايات مختلفة.

وشهد الحفل حضور عدد كبير من نجوم الفن، منهم: إلهام شاهين، ويوسف شعبان، وعزت العلايلي، ومحمد رمضان وعمرو سعد، وماجد المصري، ومي عمر، وشريف سلامة، وصلاح عبد الله، وسمير صبري، ومحمود قابيل، وحمادة هلال، ونهال عنبر.

كما حضرت الفنانة سوزان نجم الدين، وداليا مصطفى، ودنيا سمير غانم، وإيمي سمير غانم، وشيري عادل، ومنى عبد الغني، وصبري فواز، وحسن يوسف، وخالد الصاوي، وأحمد بدير، ومصطفى شعبان، ولطيفة، وغيرهم من النجوم.