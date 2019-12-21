شيكو ينشر صورة قديمة مع أحمد فهمي ويعلق: «أيام ما كنا سرسجية».. شاهد

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
شارك الفنان المصري شيكو جمهوره في صورة قديمة له مع زميله الفنان أحمد فهمي، عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام».
شيكو ظهر في الصورة هو وفهمي في سن صغير، وكتب معلقا: «أيام ما كنا سرسجية يا فخري»، وحازت الصورة على إعجاب عدد كبير من الجمهور الذي مازح شيكو وفهمي من خلال عدد من التعليقات.
أحمد فهمي بدأ حياته الفنية برفقة الفنان شيكو والفنان هشام ماجد، ولكنه انفصل عنها مؤخرا، مع الحفاظ على صداقتهم.
على صعيد آخر، ينشغل شيكو حاليًا بتحضيرات مسرحية “عطل فني”، التي يشارك فيها بجانب كلاً من هشام ماجد، وأكرم حسني، وأيتن عامر، ونشوى مصطفى، وإسماعيل فرغلي، وأوتاكا، تأليف أمير طعيمة وشارك في التأليف أحمد شاكر، إخراج أوتاكا، ومن المقرر عرضها في المملكة العربية السعودية ضمن موسم الرياض.
يشار إلى أن أحمد فهمي، كان قد شارك في دراما رمضان 2019، من خلال بطولة مسلسل “الواد سيد الشحات”، بجانب كلاً من زوجته الفنانة هنا الزاهد، والفنان محمد عبد الرحمن.
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