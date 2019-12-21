أمير كرارة يؤدي مناسك العمرة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

سافر الفنان المصري أمير كرارة إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة.

أمير شارك جمهوره من خلال حسابه الشخصي في صور له عبر حسابه على «أنستجرام»، في صور له من أمام الكعبة أثناء الطواف.

كما نشر صورة أخرى له أثناء تأدية صلاة الجمعة، وكتب معلقا: «أحلى صلاة جمعة في حياتي».

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الصور حازت على إعجاب جمهور الفنان أمير كرارة، وتمنى له الجمهور عمرة مقبولة.

يشار إلي أن أخر أعمال أمير كرارة مسلسل “كلبش” وقدمه فى ثلاثة أجزاء، من إخراج بيتر ميمي، وشارك في بطولته أحمد عبد العزيز، هشام سليم، إسلام جمال، وأخرون.

كرارة يستعد لتصوير مسلسل «اختيار»، والذي يعرض قصة حياة الشهيد أحمد المنسي، وسيتم عرضه في رمضان.

ومسلسل “الإختيار” يدور حول قصة البطل الشهيد أحمد المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين “مربع البرث”، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية في حياة البطل الراحل.