أيتن عامر تشارك ياسمين صبري في «فرصة تانية»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وافقت الفنانة أيتن عامر، على المشاركة فى بطولة مسلسل “فرصة تانية” للنجمة ياسمين صبرى، والعمل فكرة محمد سيد بشير وسيناريو وحوار مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجى، والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل 2020، حيث تعد أيتن ثالث المنضمين إلى أسرة العمل بعد أحمد مجدى ودياب.

وعلى جانب أخر، تواصل أيتن تصوير مشاهدها فى مسلسل “الأخ الكبير” من 45 حلقة من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، عبير صبرى، هبة مجدى، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، إيهاب فهمى، راندا البحيرى، هاجر أحمد، أحمد حلاوة، حمادة بركات وعدد آخر من الفنانين.

كما تستعد أيتن عامر لعرض مسرحية “عطل فنى” فى موسم الرياض بدءا من يوم 8 يناير المقبل ولمدة 5 ليال، حيث تشارك فى بطولتها إلى جانب أكرم حسنى، هشام ماجد، شيكو، نشوى مصطفى وإسماعيل فرغلي، وأوتاكا، ومن تأليف وأشعار أمير طعيمة، وشارك في الكتابة أحمد شاكر، وموسيقى أحمد وحيد كينج وإخراج أوتاكا.