نجم منتخب البرازيل يغني بالعربية مع تامر حسني – بالفيديو

متابعة بتجــــــــرد: التقى نجم المنتخب البرازيلي لكرة القدم، داني ألفيس، النجم المصري تامر حسني، خلال زيارته الحالية للعاصمة المصرية القاهرة.

وشارك ألفيس، الجمهور، عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستجرام”، مقطعاً مصوراً يجمعه مع تامر حسني، يظهران فيه وهما يؤديان أغنية “حلو المكان” وهي أغنية فيلم تامر الجديد والذي يحمل اسم “الفلوس”.

وحاول داني ألفيس في الفيديو أن يظهر مهارته في اللغة العربية، وهو يقول “عايزين نولع الدنيا”، وهي عبارة تتضمنها أغنية تامر حسني، التي تتصدّر ترند موقع “يوتيوب” منذ إصدارها.

تجدر الإشارة إلى أن أغنية “حول المكان” من كلمات أحمد المالكي، ألحان محمد يحيى، توزيع أماديو، ميكساج عبد الرحمن شوقي وماستر أمير محروس.

فيلم “الفلوس” من المقرر طرحه في الصالات السينمائية يوم 25 كانون الأوّل/ديسمبر الجاري وقصّته من تأليف تامر حسني نفسه، سيناريو وحوار محمد عبد ‏المعطي وإخراج سعيد الماروق.