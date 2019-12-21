نهائي مونديال الأندية يضع صلاح على أعتاب رقم تاريخي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصبح النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، على أعتاب رقم قياسي جديد عندما يخوض فريقه مواجهة فلامنجو البرازيلي، السبت، ضمن نهائي كأس العالم للأندية.

وفي حال فاز ليفربول على فلامنجو سيسجل صلاح رقما تاريخيا، حيث سيصبح أول لاعب مصري في التاريخ يتوج بلقب كأس العالم للأندية.





وكان حسين الشحات لاعب النادي الأهلي الحالي أول لاعب مصري يشارك في نهائي كأس العالم للأندية رفقة فريقه السابق العين الإماراتي خلال النسخة الماضية التي توج بها ريال مدريد الإسباني عقب الفوز على الزعيم بنتيجة 4-1.

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وشهدت النسخة الحالية من كأس العالم للأندية حضورا عربيا جيدا بعدما سجل الليبي حمدو الهوني لاعب الترجي 3 أهداف "هاتريك" خلال فوز فريقه العريض على السد 6-2 في مباراة تحديد المركز الخامس ليصبح أول لاعب عربي يسجل هاتريك في كأس العالم للأندية.





يذكر أن صلاح قاد ليفربول لفوز صعب على حساب مونتيري المكسيكي بنتيجة 2-1 ليواجه فلامنجو في المباراة النهائية بعدما تخطى الفريق البرازيلي نظيره الهلال السعودي 3-1.