فيديو| منة فضالي: ارتبطتُ كثيرًا ولكن شخص واحد فقط بكيت من أجله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت الفنانة الشابة منة فضالي سبب اهتمامها بوجود أصدقاء رجال في حياتها عن الفتيات.

وقالت منة، أثناء لقائها في برنامج "تحيا الستات"، الذي تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب، على قناة النهار: " بعض الناس بتنتقدني أن كل شوية عندي صحاب رجالة.. آه أنا بنبسط إن يبقا عندي صديق وأخ راجل لا هيغير مني ولا هيعوز مني أي حاجة، بالعكس هيديني نصيحة وهيسمعني، إنما البنت معرفش هي هتتقبل كلامي ولا لأ، ولا هتضايق ولا هتغير.. مببقاش فاهمة".

وأكدت منة، إنها ارتبطت أكثر من مرة، ولم تبكي سوى على شخص واحد فقط، قائلة: "كان كويس جدا ومحترم جدا، بس مكناش متفاهمين وده كان السبب أن أنا عيط لأن معرفناش ناخد خطوة جواز، إنما الباقيين متأثرتش خالص".

وأضافت فضالي: " أنا وحيدة تقريبًا حتى لو حواليا ناس كتير، وحيدة جدًا، وكل اللي حواليا بعتقد أنهم مجرد وقت، مبحسش إن اللي حواليا ده عشان خاطر منة، لا ده عشان خاطر منة الممثلة".

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تابعت: "أوقات كتير بقول لأمي أنا ليه بيحصل معايا ده أنا ليه منبوذة.. أنا معنديش شلة في الوسط.. كلهم زمايلي مش أصدقاء، معنديش أصحاب من الوسط خالص، من برا الوسط عندي بس قليل، يعني يبقا عندك صديق أو صديقة أهم من 10".

وتتواجد منة في سوريا لتصوير مشاهدها في المسلسل السوري "مقابلة السيد آدم"، من إخراج وتأليف فادي سليم.

وتعد هذه هي التجربة الأولى لمنة فضالي في الدراما السورية، ويشاركها بطولة المسلسل محمد الأحمد، وغسان مسعود، والمقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل.