ياسمين صبري بفستان "مشجر" وأحمد حلمي مع "شمشون الجبار".. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال24 ساعة:

أحمد حلمي

شارك الفنان أحمد حلمي جمهوره بصورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها وهو جالس في حديقة، ويختبئ داخل ملابسه كلب صغير، وعلق :"شمشون الجبار".

ياسمين صبري

نشرت الفنانة ياسمين صبري صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان "مشجر"، وارتدت عليه جاكسيت من اللون الأحمر، واكتفت صبري في تعليقها بوضع قلب أحمر.

ياسمين عبدالعزيز

شاركت الفنانة ياسمين عبدالعزيز جمهورها بصورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها رفقة كلب صغير.

شذى حسون

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نشرت المطربة شذى حسون، عبر حسابها على "إنستجرام"، صورة جديدة ظهرت فيها بإطلالة صيفية مميزة، وعلقت: "ماما تقول لي لا أحد مثلك".

علي ربيع

نشر نجم مسرح مصر علي ربيع صورة له وهو يقود دراجة، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "جمعة مباركة يومكم حلو إن شاء الله".

مي عز الدين

شاركت الفنانة مي عز الدين جمهورها بصورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة، مرتدية فستانًا من اللون البيج.

نادين نسيب نجيم

نشرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم صورة لها من أحدث جلسة تصوير، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "بارعون حين يكذبون ولكنني أكثر براعة، حين أمثل بأنني صدقتهم".

نانسي عجرم

نشرت الفنانة نانسي عجرم صورة "سيلفي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس شتوية من اللونين الأبيض والأسود، وعلقت: "اشتقتلكن".

ماريتا الحلاني

نشرت الفنانة اللبنانية ماريتا عاصي الحلاني صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، خلال تواجدها في مدينة شرم الشيخ.

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي صورة، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من أحد المطاعم ، خلال تواجدها في سوريا.