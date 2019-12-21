محمد سعد ولبلبة وطارق لطفي أول الحضور في حفل جوائز "دير جيست"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

توافد عدد من نجوم الفن على حفل توزيع جوائز مجلة "دير جيست"، اليوم الجمعة، والمقام حاليا بأحد الفنادق الكبرى في التجمع الخامس.

ونشرت الإعلامية بوسي شلبي، صورًا من الحفل، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وكان من ضمن الحضور الفنان محمد سعد، والفنانة لبلبة، والفنان أحمد بدير، والفنان طارق لطفي.

وكانت مجلة "دير جيست" أعلنت، نوفمبر الماضي، عن قائمة الفائزين في استفتاء المجلة لعام 2019، والتي تضم عدد من النجوم الفائزين، بينهم: "لطفي لبيب، ونصر محروس، وأحمد حلمي، وسوسن بدر، وخالد النبوي، شيرين عبدالوهاب، وغيرهم.