بمناسبة الدورة الـ70.. مهرجان برلين يستغنى عن الدب ويطلق بوسترات مختلفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مهرجان برلين السينمائي اليوم الجمعة، عن بوسترات دورته الـ70، والتي ستنطلق في 20 فبراير 2020.

وبمناسبة تزامن الدورة 70 مع عام 2020، فقد أجرى المهرجان تغييرًا على بوستراته التقليدية التي اعتمد فيها على "دب" برلين بشكل أساسي، وأطلق بوسترات مختلفة تتناسب مع هذا الحدث.

وظهر البوستر الجديد دون الدب، واكتفى بكتابة حرف "B" ومدن عليه رقم 70، وخرج البوستر بثلاثة ألوان هي : "الأصفر والموف والبمبي"، على أن البوستر الأصفر هو الأساسي للدورة، وسيتم إطلاقه رسميًا في شوارع برلين بدءًا من 27 يناير 2020.

وقد جاء هذا البوستر الجديد، والمختلف تزامنًا مع تولي إدارة جديدة قيادة المهرجان، بعد رحيل ديتر كوسليك الذي تولى إدارة المهرجان 18عامًا.

وفي سياق متصل، كشفت إدارة المهرجان عن أول دفعة من أفلام الدورة الجديدة، والتي ستعرض ضمن قسم البانوراما ووصل عدد الأفلام بالقائمة إلى 18 فيلمًا.