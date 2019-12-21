بالفيديو: ميريام فارس تستقبل الفائزين بتحدي “حبيبي سعودي” بالأحضان والقبلات

أوفت المطربة اللبنانية ميريام فارس بوعدها لمعجبيها الفائزين في تحدي ”حبيبي سعودي“، وحرصت على السماح لهم بالتعرف إليها عن قرب وبمرافقتها وراء كواليس حفلها الأول الذي أحيته على مسرح محمد عبده ضمن فعاليات موسم الرياض. واستقبلت ميريام فارس متابعيها الفائزين وراء كواليس المسرح بالأحضان والقبلات. وكانت المطرب اللبنانية أعلنت عن إطلاق هذا التحدي الجديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك قبل موعد إقامة حفلها بالسعودية، وأكدت أن الفائز سيحظى بفرصة حضور كافة تحضيرات حفلها وراء الكواليس وقبل صعودها على المسرح أمام جمهورها ومعجبيها.

وحول تفاصيل التحدي، قالت ميريام فارس في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع ”تويتر“: ”ما عليكم سوى غناء (حبيبي سعودي) ونشرها عبر أي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي، باستخدام هاشتاغ (ميريام_فارس_في_السعودية)“، وأشارت إلى أن من يرغب في المشاركة بالتحدي، فكل ما عليه فعله هو غناء الكلمات التالية: ”حبيبي سعودي، يعدلي مودي، إليه أنا أشتاق، وأعدي حدودي“.