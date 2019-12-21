شاهد.. رد فعل “ميريام فارس” على قرار منعها من الرقص على المسرح بالرياض: “مسموح لي طق رقبة بس”!

علقت، الفنانة ميريام فارس، خلال حفلها الأخير، على قرار منعها من الرقص على المسرح خلال حفلاتها في المملكة، قائلة :”مسموح لي بس أطق رقبة”. وأضافت “ميريام” مخاطبة جمهورها في الحفل أن أحد أحلامها كان الغناء في السعودية، وتحقق حلمها بفضل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مؤكدة على أن أصداء الازدهار الذي تعيشه المملكة حاليًا، وصل إلى العالم بأسره، متوجهة بالشكر للمستشار تركي آل الشيخ، الذي لقبته بـ”عراب الفن” في الوطن العربي.

وأعلنت “ميريام” خلال الحفل أنها ستغني مجددًا في المملكة، وتحديدا بعد 3 أيام في 21 من ديسمبر الجاري، وذلك خلال مهرجان “ميدل بيست” الذي سيقام ضمن موسم الرياض، ويعتبر أكبر مهرجان لـ”دي جي” في الشرق الأوسط، واختتمت حفلها بأغنية “حبيبي سعودي” وقالت إنها خلال سفرها إلى كثير من بلدان العالم التقت بفتيات سعوديات، و”كان حلمهن أن يتزوجن ويؤسسن عائلة، وأن يكون حبيبهن سعوديًا”.