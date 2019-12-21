نشر الفنان اللبناني وليد توفيق صورة جمعت ابنيه وابنته على حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي فاجأ فيها متابعيه الذين لم يكونوا جميعاً يعرفون أبنائه الثلاثة.
وكتب توفيق معلقا على الصورة: “المال والبنون زينة حياة الدنيا. علي. الوليد. نور”. يذكر أن وليد كان قد زار الرياض حيث أحيا واحدة من أجمل الحفلات الغنائية في موسم الرياض برفقة الفنانين راغب علامة وشيرين عبد الوهاب.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. الفنان وليد توفيق ينشر لأول مرة صور أبنائه الثلاثة.. ويعلق :”المال والبنون زينة الحياة الدنيا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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