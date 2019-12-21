شاهد.. ماجد المصري غاوي مقالب.. أخر ضحاياه مايا دياب وغادة عبدالرزاق

اعترف الفنان ماجد المصري، بعشقه لـ"المقالب"، خاصة مع زملائه المقربين.

وأضاف "المصري"، خلال لقائه مع الإعلامي "رامي رضوان"، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المعروض على فضائية "DMC"، أنه "مؤخرًا عمل مقلب في مايا دياب"، قائلًا: مايا دياب بنت بلد بالمصري، ودمها خفيف، أنا داخل مطعم بالسعودية، فلاقيت حمدي بدر المنتج شاور لي فأنا

فهمت فايدوب جيت جمب ودنها، فوقعت على الأرض، وحسن الرداد اللي شالها من على الأرض، بس أنا متأكد إنها مش هتسكت".

وأوضح: "عملت مقلب تاني في غادة عبدالرازق أثناء كواليس مسلسل "مع سبق الإصرار"، دخلت عليها بصوت هادي وقولت لها إني حملت بحلم

ليها، وكمان وأنا جي انهارده، عديت على شيخ صاحبي، وسألني هي صاحبة الحلم دي بتصلي، فبتلقائية ردت قالتلي أه وهي بتعيط".

وأردف: "طب قولي ورايا زي ما الشيخ قالي، اللهم أكفني شر الكاميرا الخفية".

يشار إلى أن مايا دياب قد نشرت مؤخرًا مقطع فيديو، على صفحتها الرسمية على موقع الصور الشهير "انستجرام"، يظهر تفاصيل "المقلب"، وعقلت عليه قائلة: "طلعوا أوباش بحق وحقيق".

شاهد الفيديو..

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فيديو مايا دياب..