إنجي أمين تزيح الستار عن مشاريعها الفنية الجديدة

كشفت الفنانة إنجي أمين، نجمة ذا فويس، تفاصيل مشاريع أغانيها الجديدة، حيث تعيش حاليًا في حالة من النشاط الفني.

وقالت إنجي أمين في تصريحات خاصة لـ الوفد: أستعد الآن لطرح أغنية جديدة، والتي تحمل أسم مالك يا شاب، والمقرر طرحها في مطلع عام 2020 المقبل في شهر يناير.

وأضافت إنجي، قائلة: أغنية مالك يا شاب من كلمات سامح فرج، وألحان حسين محمود، وتوزيع بازلي، وجمال فتحي، والمقرر طرحها على هيئة الفيديو كليب.

وفاجأت إنجي أمين، نجمة ذا فويس، جمهورها قائلة: أستعد أيضًا لطرح أغنية جديدة، لم يتم تحديد أسمها حتي الآن، والمقرر طرحها

في عيد الحب المقبل، بالإضافة إلى 3 أغاني سيتم طرحهم بالتوالي.

كما صرحت الفنانة إنجي أمين، بأنها تحضر حاليًا لألبومها الثاني والمقرر طرحه في صيف 2020.

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يذكر أن نجمة ذا فويس إنجي أمين طرحت سابقاً ألبوم لعبة مكسرة، ويضم الألبوم على 8 أغاني أبرزهم: مجنونة بيه، أميرة الإحساس، لاقية كل حاجة، كما حقق الألبوم نجاحًا مذهلًا منذ طرحه بالأسواق والمتاجر الإلكترونية.