خاص.. إسلام رامو يكشف لـ الوفد تفاصيل وموعد طرح ديوان ورقة بردي

كشف الكاتب والمؤلف إسلام رامو تفاصيل وميعاد طرح كاتبه الجديد، والذي يحمل أسم ورقة بردي، والمقرر طرحه في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 51. وقال إسلام في تصريحات خاصة لـ الوفد: أن كتاب ورقة بردي عبارة عن ديوان في الشعر العامية، ويضم ما يقرب إلى 33 قصيدة. وأضاف إسلام قائلًا: الديوان يحكي عن Advertisements بعض المواقف الحياتية والعلاقات الإجتماعية. بعض المواقف الحياتية والعلاقات الإجتماعية. يذكر أن الكاتب إسلام رامو كتب كلمات أغنية بعنوان مابتحنيش، وهي من ألحان خالد الآلايلي، وتوزيع محمد العشي، و غناء الفنان مصطفى خيري، والذي أدها للمرة الأولى ضمن مشروع ميوزيكانتي.

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