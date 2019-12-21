ترند 2019..الوسط الفني يحتل المقدمة في المشاهير الأكثر جدلًا بالسوشيال ميديا

ظهر خلال عام 2019 عددًا من المشاهير التي آثارت جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الإجتماعي، سواء كان ذاك الجدل من صورة نشر صور لهم أو تصريح غير مألوف أو تصرف غير معتاد، حيث نري أن عام 2019 اتاحت للعديد من المشاهير دخول دائرة الترند لذا تسكن لدي هؤلاء المشاهير 2019 في الذاكرة .

وكانت مواقع التواصل الإجتماعي "الشباك" الوحيد لتلك المشاهير حتي تضربهم الشهرة وآثارت الجدل، حيث يطل من نافذة حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي علي جمهوره من خلال منشور أو صورة لأما أن يطل بفيديو مباشرة .

ترصد "بوابة الوفد"، أبرز المشاهير الذين أثاروا جدلًا خلال عام 2019، والتي كان علي رأسهم الفنانة ياسمين صبري، ومن فضالي، بالإضافة إلي إنفصال المطرب أحمد سعد عن زوجته الفنانة سمية الخشاب وفيديوهات محمد رمضان وإطلالات رانيا يوسف، وفي الرياضة، كان الفرعون المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي الأكثر جدلًا وسط المصريين .

محمد صلاح

آثار محمد صلاح جدلًا واسعًا علي مستوي العالم، بعد قيادة فريقه ليفربول الإنجليزي للحصول علي دوري أبطال أوروبا بعد تغلبه علي توتنهام بهدفين مقابل لاشئ، وأحرز صلاح ثاني أسرع هدف في نهائي دوري الأبطال بعدما نفذ ركلة جزاء في الدقيقة الثانية فيما حسم ديفوك أوريجي الفوز في الدقيقة 87 بعدما صمد ليفربول أمام ضغط هائل

من توتنهام .

بالإضافة إلي آثارته الجدل خلال عام 2019 علي مراحل مختلفة بعد تألقه في كافة المبارايات التي يخوضها فريقه، الأمر الذي ينال إعجاب المصريين والعرب والعالم أجمع، حيث أن محمد صلاح من أكثر اللاعبين الذين أحتلوا صدارة ترند جوجل، مما يعُني بحث المصريين عنه في 2019 .

وأنهى ليفربول موسما مذهلا بالحصول على أكبر لقب قاري بتغلبه 2-صفر على توتنهام هوتسبير في نهائي إنجليزي خالص لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم وعوض خسارته للقب الدوري الإنجليزي .

ياسمين صبري

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ومن الرياضة للوسط الفني، لتتصدر الفنانة ياسمين صبري، أكثر الفنانات اللاتي أثارن جدلًا خلال عام 2019، وذلك بعد الإطلالات التي تخرج بها للجمهور من خلال منشورات صور عبر حسابها الشخصي بمواقع التواصل الإجتماعي، وجلسات التصوير التي جذبت إنتباه رواد السوشيال ميديا في مصر.

بالرغم أنها تصدرت علي مراحل مختلفة ترند جوجل في عام 2019، إلا إنها أختتمت العام بتصريحات آثارت جدلًا واسعًا خلال إستضافتها مع الفنانة إسعاد يونس، بوصفها " مواصفات فتي أحلامها"، الأمر الذي أستمر لمدة أيام طويلة الحديث عنها من قبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي، وعا ياسمين

صبري لتطل أكثر من مرة لتوضيح تصريحاتها المغلوطة .

رانيا يوسف

وعلي رأس الفنانات اللاتي آثارن جدلًا واسعًا، الفنانة رانيا يوسف، حيث تصدرت مؤشرات البحث جوجل في مصر بعد إطلالتها المثيرة للجدل في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 41.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتصدر فيها رانيا يوسف مؤشر البحث عن طريق ملابسها وإطلالاتها، في الوقت الذي لم تتصدره أبدا بسبب دور فني، سينمائي أو درامي، حيث أنها تصدرت علي فترات متباعدة، الأكثر تداولًا بمواقع التواصل الإجتماعي .

أسما شريف منير

آثارت أسما شريف منير، أزمة بعدما تسببت تصريحاتها في أزمة أثيرت مؤخرا، بسبب أحد منشوراتها عبر حسابها، الذي تحدثت فيه عن عدم وجود شيوخ معتدلين يمكن متابعتهم والاستفادة منهم، بعيدا ‏عن ‏التطرف والتشدد وخلط الدين بالسياسة .

محمد رمضان

آثار الفنان محمد رمضان، جدلا واسعًا عبر مواقع التواصل الإجتماعي، علي مراحل ومدة زمنية ليست بعيدة عن بعضها، أما بسبب أغانيه والكليبات الخاصة به أو من خلال نشر صوره بشكل مستمر عبر حسابه الرسمي، لأحدث سياراته وممتلكاته، كما أنه نجح في شراء سيارة باهظة الثمن من معرض موسم الرياض للسيارات .

ريهام سعيد

ومن الفن للوسط الإعلامي، كانت الإعلامية ريهام سعيد، لها نصيب في آثار الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وتصدرها ترند جوجل المصريين خلال فترة طويلة، حيث أنها في أحد حلقات برنامجها التليفزيوني، تحدثت ريهام سعيد وهاجمت أصحاب السمنة المفرطة، ما سبب لها مشاكل عديدة مع الجمهور والمتابعين لها.

وقالت ريهام: "الناس التخينة ميتة، عبء على أهلها وعلى الدولة، وبيشوهوا المنظر"، مضيفة: “منظرك بيكون مش حلو وأنت بالعباية أو الجلابية ومش قادرة تمشي، بتفقدي جزء من أنوثتك".