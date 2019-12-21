طريقة سهلة لإزالة بقايا الجير والصابون عن الجدران والصنابير

كتب امير فتحي في السبت 21 ديسمبر 2019 12:56 صباحاً - تواجه الكثير من سيدات المنازل مشكلة تراكم الكلس وبقايا الصابون على زجاج حوض الاستحمام والجدران والصنابير، حتى في المطبخ.
فإذا كنت من هؤلاء لا شكّ في أنك تقومين بإزالة تلك الآثار بالاعتماد على طريقة التنظيف العادية.
لكن يبدو أن هذه الطريقة ليست فعالة تماماً.
ولهذا ننصحك بأن تلجئي إلى وسائل تنظيف أخرى ذكية.
إذاً أضيفي القليل من نشاء الذرة إلى كمية مناسبة من الخل الأبيض ومن منتج منظف.
اسكبي المزيج في عبوة رش حيث يصبح جاهزاً للاستخدام.
كذلك يمكنك الاعتماد من أجل تحقيق الهدف نفسه على الخل ومنتج التنظيف فقط.
فهذا المزيج يساعد على إزالة البقايا العنيدة.
ولهذا رشي القليل منه على مناطق تجمع تلك البقايا واتركيه لمدة 10 دقائق قبل الغسل والمسح.
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