حريق يدمر يخت “مارك أنتوني” طليق جينيفر لوبيز.. 7 ملايين دولار غرقت في الماء!

كتب امير فتحي في السبت 21 ديسمبر 2019 12:56 صباحاً - اشتعلت النيران في يخت المطرب الأمريكي “مارك أنتوني” البالغة قيمته 7 ملايين دولار، قبل انقلابه في ميناء ميامي مساء الأربعاء.

كشفت فرق إنقاذ مدينة ميامي على “تويتر” عن فيديو للحريق الذي استجابت له في ميناء ميامي، والذي يُظهر حريقًا هائلاً في يخت المطرب الأمريكي “مارك أنتوني” الذي يبلغ طوله حوالي 40 مترًا.



وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، اشتعلت النيران في اليخت الفاخر لطليق جينيفر لوبيز في مرسى “آيلاند جاردنز” قبل أن يستجيب طاقم الطوارئ في الساعة 7.30 مساءً.

وتظهر الصور اشتعال النار في اليخت، وقد بدا منه الجزآن الخارجي والعلوي وانتشار الحريق نحو السقف، بينما يتصاعد الدخان الداكن بقوة.

وقال كابتن قوات الإطفاء في ميامي “أغناشوس كارول” إن الوضع كان لا يزال محمومًا حتى بعد أن بدأت فرق الإطفاء في رش المياه على الحريق، وإنهم اضطروا لاستخدام مراكب الإطفاء أيضًا لاحتواء النيران.

وعلى الرغم من قوة الحريق وانقلاب اليخت، أصبح الوضع تحت السيطرة في غضون ساعتين بعد وصول أكثر من 45 من قوات الإطفاء، ويذكر أنه لم يُسفر عن إصابات.



ولم يكن أنتوني على متن اليخت عندما اندلع الحريق، ولكن تمكن 6 أو 7 من أفراد الطاقم الذين كانوا على متنه من الهروب من الحريق بأمان.

تعرض اليخت المسمى “أنديامو” لأضرار بالغة جراء الحريق وانقلب في الماء، الأمر الذي يرجح دماره بالكامل، ولم تتضح نقطة بداية الحريق أو سببه بعد، ومازال الأمر قيد التحقيق.

وأشار موقع “TMZ” في تقرير له إلى أن قيمة اليخت الفخم تبلغ حوالي 7 ملايين دولار، ويتميز بمساحة داخلية واسعة مثالية لاستضافة الأصدقاء.

ويتضمن اليخت البالغ طوله حوالي 40 مترًا، 5 مقصورات تتسع لـ 12 شخصًا ويحتوي على كافة وسائل الراحة، بما في ذلك منطقة مخصصة للشواء، وتلفزيون يلتقط القنوات الفضائية، وخدمة الواي فاي، وجاكوزي.

ومارك الذي لم يعلق على الحادث حتى الآن كان قد عرض اليخت للبيع في بداية العام الجاري، ولكنه لايزال المالك حتى الآن.

Advertisements