أنغام تدخل المستشفى لإجراء عملية صعبة.. إليكم التفاصيل

متابعة بتجـــــــــرد: دخلت الفنانة المصرية أنغام إحدى مستشفيات القاهرة الجديدة لإجراء عملية إزالة حصوة من الكلى. وأفاد الأطباء أنّها لا بد وأن تظل تحت الرقابة الطبية لمدة أسبوع كامل حتى تتعافى. والجدير بالذكر أنّ أنغام حققت نجاحات عدة بعد ألبومها الأخير “حالة خاصة جداً”، بالإضافة إلى إحيائها حفلات عدة كبرى في مصر ومختلف الدول العربية وآخرها في “موسم الرياض” في السعودية.

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