كورتني كارداشيان مع حبيبها الجزائري من جديد.. هل عادت علاقتهما؟

متابعة بتجـــــــــرد: شوهدت كورتني كارداشيان من جديد مع حبيبها السابق يونس بنجيما الجزائري، بعد أسابيع قليلة فقط على إمضائهما الوقت معًا في أحد ملاهي ميامي الليلية.

ورصدت عدسات الباباراتزي الثنائي في ديزني لاند في أنهايم بكاليفورنيا، حيث استمتعا برحلة ليوم واحد في مدينة المغامرات.

يذكر أن كورتني البالغة من العمر 40 عاماً وبنجيما البالغ من العمر 26 عاماً انفصلا عام 2018 ، ولم يكشفا حتى الساعة عما اذا كانت علاقتهما قد عادت الى سابق عهدها، الاّ أن الرومانسية كانت طاغية مؤخراً علاقتهما.