أغنية All I want For Christmas is you بحلّة جديدة

متابعة بتجــــــــــرد: بعد نجاح أغنيتها الميلادية منذ العام 1994، تحتفل المغنية الأميركية ماريا كاري (Mariah Carey) بفيديو موسيقي جديد لأغنية “كل ما أريد لعيد الميلاد هو أنت” أو All I want For Christmas is you. وقد شاركت ماريا كاري متابعبها عبر انستغرام بمقتطفات من الفيديو المقرر نشره. وظهرت النجمة البالغة من العمر 49 عامًا ببدلة حمراء لامعة مستوحاة من “بابانويل” و”مامانويل” واحتفلت بأغنيتها الّتي وصلت إلى المرتبة الأولى بين قوائم الأغنيات بعد 25 عاماً على إطلاقها. Advertisements والجدير بالذّكر أنّ كاري قد انتظرت نحو ثلاثة عقود لرؤية أغنيتها الكلاسيكية الشهيرة تتصدّر الأغاني كافة خاصة في عيد الميلاد، بعد أن بلغت المرتبة الثالثة في قائمة أفضل 100 أغنية للعام 2018. وذكرت شبكة “سي إن إن” أن الأغنية قد حصدت بالفعل على ما يقارب 2 مليون دولار منذ إضافتها لأول مرة إلى موقع “سبوتيفي” ، تضاف على 60 مليون دولار الّتي جمّعت على مر السنين. وقالت ماريا كاري: “أحتفل اليوم بالذكرى السنوية الـ 25 لألبوم “عيد ميلاد سعيد” وأتذكر بالفعل بدايتي الفنية وبداية نشر هذه الأغنية، وأنا بالفعل فخورة لهذا الإنجاز الّذي لا يفارق أي عيد ميلاد”.

