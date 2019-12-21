أكبر مهرجان موسيقي في السعودية يجتذب عشرات الآلاف

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وكالة الأنباء الفرنسية AFPالسبت 2019/12/21 01:26 ص بتوقيت أبوظبي
مهرجان "إم دي إل بيست"
شهد مهرجان "إم دي إل بيست" للموسيقى الإلكترونية، الذي بدأ الخميس ويستمر 3 أيام في السعودية، توافد عشرات الآلاف من السعوديين إلى مهرجان، الذي وصفه المنظمون بأنه الأكبر في المملكة.
وتخللت الليلة الأولى إضاءة أشعة الليزر فيما كان الشبان السعوديون يصورون الأجواء على هواتفهم الذكية.
وقال المنظمون إن المهرجان استقطب 130 ألف شخص في اليوم الأول، ووصفوه بأنه "أكبر مهرجان للموسيقى والفنون والثقافة ينظم في السعودية".
ومن بين أبرز المشاركين في المهرجان منسقو الأسطوانات الهولندي تييستو والجنوب أفريقي بلاك كوفي والفرنسي دافيد جيتا.
وقالت منسقة الأسطوانات كوزميكات، وهي واحدة من الفنانات السعوديات القليلات المشاركات في هذا الحدث: "هذا أكبر مهرجان موسيقي في المنطقة"، وأشارت إلى أن "البلاد كلها تشهد تغييرا كبيرا جدا".
وتلقى التغييرات التي تشهدها السعودية مؤخرا ترحيبا واسعا في المجتمع السعودي، فقد ألغي الحظر على دور السينما، كما سمح بتنظيم بطولات رياضية وحفلات موسيقية مختلطة.
وينفق السعوديون مليارات الدولارات سنويا لمشاهدة الأفلام وزيارة المتنزهات الترفيهية في المراكز السياحية في المناطق المجاورة مثل دبي والبحرين.
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