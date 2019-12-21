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شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام وحسام صالح ورباعي برنامج كلام ستات بحفل جوائز دير جيست والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضر مقدمو برنامج كلام ستات، شريهان أبو الحسن ونهال عنبر، وهيدي كرم، وندى رحمي، حفل توزيع جوائز دير جيست، المقام الآن بأحد فنادق التجمع الخامس، وسط حضور كثيف لفنانين ونجوم مجتمع.
ووصل النجم حازم إمام للحفل، وحضر أيضا حازم شفيق، وحسام صالح، للحفل الذي يشهد تكريم أفضل الشخصيات بالمجالات المختلفة، وفاز فيه الخليج 365 بجائزة أفضل موقع إخباري لعام 2019.
حازم إمام وحازم شفيق وحسام صالح وشريهان أبو الحسن
شريهان أبو الحسن ونهال عنبر وندى رحمي
حفل جوائز دير جيست
رباعى برنامج كلام ستات
ندى رحمي وهيدى كرم ونهال عنبر وشريهان أبو الحسن
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