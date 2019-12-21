شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شوقى يغنى "ملطشة القلوب" وسط حضور نجوم الفن والإعلام بحفل دير جيست والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم المطرب مصطفى شوقى أغنية "ملطشة القلوب"، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام بحفل مجلة دير جيست المقام حاليا بالتجمع الخامس، وتفاعل معه الحضور، حيث قام بغناء الأغنية وسط قاعة الحضور.

وحضر الحفل عدد كبير من نجوم الفن والإعلاميين، وعلى رأسهم الإعلامية شيريهان أبو الحسن، وعصام كاريكا، بيومى فؤاد، نهال عنبر، أسماء أبو اليزيد، حازم إمام، دنيا سمير غانم، ومى عمر، والمخرج محمد سامى.

Advertisements

كما حضر الفنانون لبلبة، الكاتبة مريم ناعوم، أحمد داوود، صفاء جلال، حسام صالح نائب رئيس المتحدة للخدمات الإعلامية، نرمين ماهر، عبير منير، سناء يوسف، هيدى كرم، والمطربة كارمن سليمان.

كما حضر الفنان محمد سعد وأحمد بدير، عمرو عبد الجليل، عبير صبرى، طارق لطفى، مصطفى شوقى، والمنتج نصر محروس وزوجته، حازم شفيق رئيس قناتى on e والحياة، والمذيع الرياضى إبراهيم فايق، والمنتج أحمد بدوى مدير عام سينرجى فيلمز، والدكتور نور الدين مصطفى، ومذيعة الراديو شيماء حافظ، ولطفى لبيب، وأحمد رزق.