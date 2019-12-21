شكرا لقرائتكم خبر عن بدء حفل توزيع جوائز دير جيست بالسلام الوطنى والان مع تفاصيل الخبر
كما حضر الفنانون لبلبة، الكاتبة مريم ناعوم، أحمد داوود صفاء جلال، حسام صالح نائب رئيس المتحدة للخدمات الإعلامية، نرمين ماهر، عبير منير، سناء يوسف، هيدى كرم، والمطربة كارمن سليمان.
كما حضر كل من المطرب مصطفى شوقى، والمنتج نصر محروس وزوجته، حازم شفيق رئيس قناتى on e والحياة، والمذيع الرياضى إبراهيم فايق، والمنتج أحمد بدوى مدير عام سينرجى فيلمز، والدكتور نور الدين مصطفى، ومذيعة الراديو شيماء حافظ، ولطفى لبيب، وأحمد رزق والمنتج أحمد بدوى مدير عام سينرجى فيلمز.
يشار إلى أن موقع ”الخليج 365”، حصل على جائزة أفضل موقع إخبارى فى مصر.
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