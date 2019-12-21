فن ومشاهير

بدء حفل توزيع جوائز دير جيست بالسلام الوطنى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ حفل توزيع جوائز دير جيست المقام حاليا بالتحمع الخامس، بالسلام الوطنى، فى حضور مجموعة كببرة من نجوم الفن والإعلام، حيث تقدم الحفل الإعلامية بوسى شلبى، وحضر الحفل كل من الإعلامية شيريهان أبو الحسن، حلا شيحة ومحمد فراج وعصام كاريكا، بيومى فؤاد، نهال عنبر، أسماء أبو اليزيد، حازم إمام، دنيا سمير غانم، ومى عمر، والمخرج محمد سامى.

 

كما حضر الفنانون لبلبة، الكاتبة مريم ناعوم، أحمد داوود صفاء جلال، حسام صالح نائب رئيس المتحدة للخدمات الإعلامية، نرمين ماهر، عبير منير، سناء يوسف، هيدى كرم، والمطربة كارمن سليمان.

 

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كما حضر كل من المطرب مصطفى شوقى، والمنتج نصر محروس وزوجته، حازم شفيق رئيس قناتى on e والحياة، والمذيع الرياضى إبراهيم فايق، والمنتج أحمد بدوى مدير عام سينرجى فيلمز، والدكتور نور الدين مصطفى، ومذيعة الراديو شيماء حافظ، ولطفى لبيب، وأحمد رزق والمنتج أحمد بدوى مدير عام سينرجى فيلمز.

 

 

يشار إلى أن موقع ”الخليج 365”، حصل على جائزة أفضل موقع إخبارى فى مصر.

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