شكرا لقرائتكم خبر عن شريهان أبو الحسن وحلا شيحة وإسعاد يونس ودنيا سمير غانم بحفل دير جيست والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توافد عدد من الفنانين والإعلاميين على حضور حفل توزيع جوائز دير جيست، المقام حاليا داخل أحد الفناندق الكبرى بالتجمع الخامس، حيث حضر كل من الإعلامية شريهان أبو الحسن، والفنانون حلا شيحة، محمد فراج، عصام كاريكا، بيومى فؤاد، نهال عنبر، أسماء أبو اليزيد، حازم إمام، دنيا سمير غانم، مى عمر، والمخرج محمد سامى.

كما حضرت لبلبة، والكاتبة مريم ناعوم، أحمد داوود، صفاء جلال، حسام صالح نائب رئيس المتحدة للخدمات الإعلامية، نرمين ماهر، عبير منير، سناء يوسف، هيدى كرم، والمطربة كارمن سليمان.

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ومن ضمن الحضور كل من المطرب مصطفى شوقى، والمنتج نصر محروس وزوجته، أحمك شفيق رئيس قناتى on e والحياة، والمذيع الرياضى إبراهيم فايق، والمنتج أحمد بدوى مدير عام سينرجى فيلمز، والدكتور نور الدين مصطفى ، ومذيعة الراديو شيماء حافظ، ولطفى لبيب، وأحمد رزق. وكان قد حضر سابقا الفنانون محمد سعد، أحمد بدير، عمرو عبد الجليل، عبير صبرى، طارق لطفى.

جدير بالذكر أن ”الخليج 365” فاز بجائزة أفضل موقع إخبارى إلكتروني لعام 2019، بحفل جوائز دير جيست.