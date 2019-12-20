مروى تشارك في رأس السنة بحفلتين غنائيتين

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تستعد الفنانة والنجمة اللبنانية مروى، لإحياء حفلين ليلة رأس السنة، حيث تفتتح العام الجديد من خلال حفلها في أحد الفنادق الخاصة، وهو الحفل الذي يشارك فيه النجم الكبير محمد فؤاد والفنان أحمد سعد.

بينما تختتم النجمة اللبنانية حفلاتها ليلة رأس السنة برفقة الفنان الشعبى عبدالباسط حمودة والفنانة دينا في حفل بفندق آخر.

النجمة اللبنانية قالت في تصريحات صحفية، إنها استعدت لليلة رأس السنة بشكل مختلف، وأنها بدأت بروفاتها مبكرا مع فرقتها الموسيقية حيث تنتوى تقديم عدد من الأغنيات الخليجية بشكل جديد إلى جانب الألوان الغنائية التي أجادت فيها، منها الأغنيات الشامية والشعبية المصرية.

وعلى جانب أخر، فقد افتتحت مروى، قبل أسبوعين، مسرحيتها الجديدة «عبدالموجود ع الداون لوود» التي تشارك في بطولتها مع الفنانين علاء مرسى وأحمد سلامة، ومن إخراج حسام الدين صلاح وستستأنف عرضها خلال أيام قليلة.