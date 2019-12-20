ليدي غاغا تصدمُ جمهورها: "لا أتذكرُ آخر مرة استحممتُ فيها"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أن المغنية الأمريكية ليدي غاغا ركّزت تمامًا على استكمال ألبومها الغنائي السادس الجديد لدرجة بدا الأمر وكأنها تخلّت تمامًا عن نظافتها الشخصية.

فقد نشرت مغنية Bad romance على حسابها الشخصي في تويتر حوارًا مضحكًا أجرته مع مساعدتها الشخصية، التي شكّكت في نظافة غاغا بعد أن أدركت أنها كانت تعمل دون توقف في متابعة إصداراتها الغنائية 2016.

مغنية الراب المعروفة التي فازت بجائزة الأوسكار لأفضل أغنية، جنبًا إلى جنب مع شريكها مارك رونسون، أنتوني روسوماندو وأندرو وايت، قالت في تغريدتها "مساعدتي: متى كانت آخر مرة استحممت فيها. أنا: لا أتذكر".

وأضافت غاغا علامةً إلى الحوار تصنيف #LG6، حيث سمحت للجماهير بمعرفة أن مشروعها الغنائي السادس، كان سببًا لتخليها ونسيانها نظافتها الشخصية مؤخرًا.

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وفي السياق، كانت غاغا قد سَخِرت أيضًا من الشائعات التي تُشير إلى أنها كانت تتوقع سرًا طفلها الأول في شهر مارس، وعن هذا الموقف تقول في تغريدة سابقة "شائعات أنا حامل؟ نعم، أنا حامل مع #LG6".

وعلى الرغم من أنها لم تُقدّم الكثير من التفاصيل حول ما سوف يستلزمه مستقبلها في صناعة الموسيقى، إلا أنها شاركت مؤخرًا بعض خططها المتعلّقة بفنّها وحياتها. وقالت في لقاء على إحدى قنوات "اليوتيوب" إنها تتطلّع دائمًا إلى التطور وتتحدّى نفسها عندما يتعلّق الأمر بالموسيقى الجديدة.

وأوضحت "المزيد من الموسيقى، وليس التقاعد في أي وقت قريب. جميع أنواع الموسيقى المختلفة". "أريد أن أفعل المزيد من الأفلام، أريد أن يكون لديّ أطفال وأريد مواصلة بناء حياتي المهنية التي تمثلها Haus Laboratories".

وقبل أن تنشغل في العمل بالاستوديو للتركيز على مشروعها الغنائي الأخير، كانت غاغا مشغولةً بالترويج لفيلمها الموسيقي الناجح A Star Is Born، والتي فازت بجائزة أوسكار لأفضل أغنية أصلية لعام 2019.

وفيلم A Star Is Born أو مولد نجم هو فيلم دراما غنائي أمريكي بطولة برادلي كوبر وليدي غاغا، وهو يعد النسخة الثالثة من السلسلة لويليام أي. ويلمان، الذي صدر في عام 1937. بدأت نقاشات حول عمل فيلم مولد نجم من جديد في عام 2011 مع تولي كلينت إيستوود وبيونسيه في دور البطولة.