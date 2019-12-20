"أموال عامة" تعيد هانى سلامة للسينما

دخل الفنان هانى سلامة فى معسكر مغلق لبدء تحضيرات فيلمه السينمائى الجديد الذى يحمل اسم "أموال عامة "، ويجرى جلسات عمل مكثفة مع المخرج أحمد عبد الله صالح للوقوف على التفاصيل المبدئية للعمل، المقرر بدء تصويره مطلع يناير المقبل عقب انتهاء هيثم الخميسى من كتابة السيناريو

الفيلم يدور فى إطار من الغموض والتشويق، يتناول قضايا فساد وغسيل أموال، وسيتم ترشيح أبطاله خلال الاسبوع المقبل الاعلان عن اسمائهم بشكل رسمى.

الفيلم يمثل عودة لهانى سلامة لشاشة السينما بعد فترة غياب طويلة منذ فيلم "واحد صحيح " الذى عرض فى عام 2011.

على جانب آخر، قرر هانى سلامة تأجيل فيلمه مع المخرج رؤوف عبد العزيز "شر الحليم" لاجل غير مسمى بعد انشغال الأخير بمسلسله الجديد "خالد بن الوليد ".

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فى سياق مختلف، قرر هانى سلامة الغياب عن الموسم الرمضانى المقبل رغم حرصه خلال السنوات الماضية على التواجد بشكل مستمر.

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