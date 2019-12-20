"العنكبوت" يجمع أحمد السقا وظافر العابدين فى سيلفى جديد

شارك الفنان أحمد السقا متابعيه بصورة سيلفى تجمعه بالنجم ظافر العابدين من كواليس فيلمهما الجديد "العنكبوت" وتشاركهما البطولة النجمة منى زكى .

ويدخل السقا عالم المافيا بسبب شقيقه ظافر العابدين الذي يعود من الخارج، ويدخل فى صراعات معه خلال الأحداث، ويحدث العديد من المفاجآت خاصة وأن ظافر يظهر كرجل أعمال كبير، ولديه العديد من المشاريع الكبيرة في مصر، وتتعرض إحدى مشاريعه لحادث كبير.

فيلم "العنكبوت" تدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق، وهى عادة السقا في أفلامه، فضلاً عن مشاهد الأكشن الخطرة التى يؤديها بنفسه بدون الاستعانة بدوبلير.

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"العنكبوت"، من بطولة أحمد السقا ومنى زكى وظافر العابدين، بالإضافة إلى كل من الفنان محمد لطفى والفنان أحمد فؤاد سليم والفنان زكى فطين عبد الوهاب، والفنانة يسرا اللوزى والفنانة ريم مصطفى والعمل من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.

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