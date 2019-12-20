شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اعتذار إنعام سالوسة.. البحث عن أم لنادية الجندى فى "نساء من ذهب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن اختيار ممثلة تجسد شخصية والدة نادية الجندي في مسلسلها الجديد " نساء من ذهب " سيشكل عائقا كبيرا لصناع العمل فقد رشحت أكثر من فنانة والجميع يعتذر، وكانت آخرهن الفنانة القديرة إنعام سالوسة، ويتردد أن المرشحة بقوة حاليا هي الفنانة سميحة أيوب ولكن لم تبد موافقتها بعد أو لم يٌعرض عليها الترشيح حتى الآن .

مسلسل " نساء من ذهب " تجتمع فيه النجمتان نادية الجندى ونبيلة عبيد فى شهر رمضان المقبل على إحدى القنوات العربية، والعمل مأخوذ من "فورمات" أمريكى كوميدى أنتجته شركة ديزنى الشهيرة، وتم الاتفاق مع السيناريست أمين جمال وورشته على تمصيره وكتابة السيناريو والحوار له، ويخرجه وائل إحسان.

المسلسل يعتمد على 4 بطلات رئيسيات هن نادية الجندى ونبيلة عبيد، اضافة إلى هالة فاخر على أن يتم التعاقد مع البطلة الرابعة فى الأيام القليلة المقبلة، حيث انتهت الجهة المنتجة مع الاتفاق مع معظم الفنانين المشاركين فى البطولة قبل الاعلان عن أسمائهم خلال الفترة المقبلة، كما تم معاينة عدد من أماكن التصوير فى لبنان الذى سيكون بها معظم مشاهد العمل.