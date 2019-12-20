شكرا لقرائتكم خبر عن لبلبة ومريم ناعوم وأحمد داوود وأسامة منير وكارمن سليمان بحفل جوائز دير جيست والان مع تفاصيل الخبر
كما حضر كل من المطرب مصطفى شوقى، والمنتج نصر محروس وزوجته، حازم شفيق رئيس قناتى on e والحياة، والمذيع الرياضى إبراهيم فايق، والمنتج أحمد بدوى مدير عام سينرجى فيلمز، والدكتور نور الدين مصطفى، ومذيعة الراديو شيماء حافظ، ولطفى لبيب، وأحمد رزق ومحمد سعد واحمد بدير، عمرو عبد الجليل، عبير صبرى.
يشار إلى أن موقع ”الخليج 365” حصل على جائزة أفضل موقع إخبارى فى مصر، وتسلم الجائزة رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير خالد صلاح.
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