شكرا لقرائتكم خبر عن لبلبة ومريم ناعوم وأحمد داوود وأسامة منير وكارمن سليمان بحفل جوائز دير جيست والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد من الفنانين والإعلاميين على حضور حفل توزيع جوائز مجلة دير جيست المقام حاليا داخل أحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس، حيث شارك بالحضور كل من لبلبة، الكاتبة مريم ناعوم، أحمد داوود صفاء جلال، حسام صالح نائب رئيس المتحدة للخدمات الإعلامية، نرمين ماهر، عبير منير، سناء يوسف، هيدى كرم، والمطربة كارمن سليمان.

كما حضر كل من المطرب مصطفى شوقى، والمنتج نصر محروس وزوجته، حازم شفيق رئيس قناتى on e والحياة، والمذيع الرياضى إبراهيم فايق، والمنتج أحمد بدوى مدير عام سينرجى فيلمز، والدكتور نور الدين مصطفى، ومذيعة الراديو شيماء حافظ، ولطفى لبيب، وأحمد رزق ومحمد سعد واحمد بدير، عمرو عبد الجليل، عبير صبرى.

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