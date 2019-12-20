شكرا لقرائتكم خبر عن رقم قياسى جديد يحققه آخر أفلام "Star Wars" فى شباك التذاكر.. تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فيلم Star Wars: The Rise of Skywalker، الذى يعد آخر أفلام السلسلة الشهيرة Star Wars في تحقيق رقم قياسى جديد فى شباك التذاكر، بعد تحقيقه 40 مليون دولار فى أول أيام عرضه فى دور العرض داخل الولايات المتحدة وكندا.

واحتل الفيلم المتمم للسلسة الشهيرة خامس أعلى أفلام شركة ديزنى في الأعلى ربحاً في شباك التذاكر، بعد تحقيقه 40 مليون دولار في الافتتاحية الاولى محلياً.

الفيلم الجديد من إخراج جاي جاي أبرامز، ويدير فريق من الممثلين والمحاربين القدامى من سلسلة Star Wars حرب النجوم وهم ديزي ريدلي (ري)، وآدم درايفر (كيلو رين)، وجون بويجا (الفنلندي)، وأوسكار إسحاق (بو داميرون)، ولوبيتا نيونجو (ماز كاناتا)، دومنال جليسون (جنرال هوكس)، كيلي ماري تران (روز تيكو)، جوناس سوتامو (تشوباوكا)، بيلي لورد (الملازم أول)، جريج جرونبرج (سناب ويكسلي)، مارك هاميل (لوك سكاي ووكر)، لوك أنتوني دانييلز (سي -3PO)، بيلي دي ويليامز (لاندو كالريسيان) وكاري فيشر (ليا أورجانا) بالإضافة إلى إضافات جديدة ناعومي آكي (ليدي ماكبث)، ريتشارد إي جرانت (لوجان)، دومينيك موناجان (لوست)، وكيري راسل (الأمريكيون).

الفيلم يدور حول مواجهة المقاومة الباقية من الدرجة الأولى مرة جديدة في الفصل الأخير من ملحمة Skywalker، حسبما نشر موقع " flickeringmyth".