شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدي يتحول لصائد وحوش على غرار مسلسل The Witcher والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم محمد هنيدي جمهوره بـ نيولوك جديد، وصورة جديدة وهو يشبه مكافحى جيرال أوف ريفيا "صائدي الوحوش" في مسلسل The Witcher الذي تعرض أولى حلقاته اليوم.

ونشر هنيدي صورة له بعد تحوله لـ"صائد وحوش" عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، وسرعان ما تفاعل جمهوره مع الصورة بالتعليقات وكتب أحدهم: "أنت اللي مخليني أحب تويتر والله".

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المسلسل الجديد The Witcher هو من بطولة الممثل العالمي هنرى كافيل، فريا ألان، جوى باتى، ميلى برادى، توم كانتون، أنيا تشالوترا، ايمون فارن، بيورن هلينور هارالدسون، آدم ليفى، جودى مايو، وهو مسلسل مصنف للكبار فقط.

ويدور مسلسل The Witcher حول قوى خارقة ومهارات قتالية كبيرة يتمتع بها بطل المسلسل ليخوض العديد من المنافسات حول شيء ما لم يتضح حتى الآن، والذى تدور منافساته حول مكافحى جيرال أوف ريفيا صياد وحوش وحيد.